Китайский суббренд концерна Geely представил свой первый электромобиль

Компания Zeekr показала свою первую серийную модель. Новинка получила символическое название –Model 001

Если посмотреть внимательнее, то замечаешь высокую схожесть новинки с концептом Zero от Lynk&Сo. Это не случайность – обе марки принадлежат Geely и в головном офисе попросту решили передать концепт дебютантам для серийного воплощения. Что касается технических аспектов, то машина доступна с силовой установкой, которая состоит из двух моторов общей мощностью в 544 лошадиные силы. Производитель также сообщает о появлении и более мощных модификаций, однако конкретные данные не предоставляются. Батарей здесь может быть две – на 86 и 100 кВтч, причём самая дальнобойная версия сможет проезжать до 700 километров без подзарядки.

Интересно, что автомобиль оснастят интересными опциями. Одна из них – система распознавания лиц. С её помощью электромобиль сможет «узнавать» хозяина в лицо, разблокируя двери и применяя персональные настройки для интерьера и климатической системы.