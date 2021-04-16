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16 апр 2021

Китайский суббренд концерна Geely представил свой первый электромобиль

Китайский суббренд концерна Geely представил свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Zeekr показала свою первую серийную модель. Новинка получила символическое название –Model 001

Если посмотреть внимательнее, то замечаешь высокую схожесть новинки с концептом Zero от Lynk&Сo. Это не случайность – обе марки принадлежат Geely и в головном офисе попросту решили передать концепт дебютантам для серийного воплощения.  Что касается технических аспектов, то машина доступна с силовой установкой, которая состоит из двух моторов общей мощностью в 544 лошадиные силы. Производитель также сообщает о появлении и более мощных модификаций, однако конкретные данные не предоставляются.  Батарей здесь может быть две – на 86 и 100 кВтч, причём самая дальнобойная версия сможет проезжать до 700 километров без подзарядки.

Интересно, что автомобиль оснастят интересными опциями. Одна из них – система распознавания лиц. С её помощью электромобиль сможет «узнавать» хозяина в лицо, разблокируя двери и применяя персональные настройки для интерьера  и климатической системы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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