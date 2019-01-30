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30 янв 2019

Китайский свет Женевы

Китайский свет Женевы

Злые языки шутят, что Женевский автосалон будет электрическим и гибридным, уж слишком много заявлено подобных автомобилей, в особенности, со стороны китайских концернов

Сегодня речь пойдет о компании Aiways, которая привезет на автосалон в Женеве две новинки. В частности, публике покажут электрический суперкар под названием Nathalie. Традиционно, подробная информация не раскрывается до презентации, однако некоторые данные все же известны.

Силовая установка суперкара будет состоять из четырех электромоторов суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Запас хода у новинки составит 1 200 километров. Электрокар сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превысит 300 км в час.

Еще одной новинкой Женевского мотор-шоу от Aiways станет электрический кроссовер U5, который будет более дешевой альтернативой Mercedes EQC или Audi e-Tron. Запас хода у этой модели составит 460 километров. Мощность силовой установки — 190 лошадиных сил. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Yandex

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