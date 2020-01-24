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24 янв 2020

Китайский вирус угрожает автомобильной промышленности США

Китайский вирус угрожает автомобильной промышленности США

Вспышка смертельной пневмонии, первичной точкой распространения которой считается оптовый рынок в китайском городе Ухань, вынудила работающие в Поднебесной международные корпорации пересмотреть свои планы

Так, например, General Motors, у которого в Ухане имеется СП, выпустил инструкцию для сотрудников из других мест. Руководство составило распоряжение, которое предписывает работникам посещать эпицентр заболевания только при наличии особо важных для бизнеса задач. При этом, даже в случае крайней необходимости поездки, сотрудник обязан получить официальное разрешение от руководства.

У Ford заводы находятся в Нанкине и Чунцине, то есть в 650 и 900 км от эпицентра пандемии. Поэтому меры производителя оказались не столь решительны: компания просто посоветовала сотрудникам воздержаться от поездок по стране.

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