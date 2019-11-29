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29 ноя 2019

Классические автомобили будут оценивать как школьников

Классические автомобили будут оценивать как школьников

С 1 марта следующего года в России начнет действовать новый ГОСТ, касающийся раритетных и классических автомобилей

На сегодняшний день в техническом регламенте для классических автомобилей прописывается лишь обязательное наличие у машины рамы, кузова и двигателя либо сохраненных с завода, либо отреставрированных до оригинального состояния. Правил оценки «оригинальности» при этом в законе нет.

Однако, именно они появятся в регламенте с первого марта. Проверкой автомобилей займутся эксперты, которые аккредитованы Российской автомобильной федерацией. При этом каждый из них будет специализироваться на конкретных моделях. Эксперты будут оценивать оригинальность деталей и уровень реставрации, и по итогу начислять штрафные баллы.  Как говорится в документе, например, за нештатную антенну начислят 20 баллов, за установку дополнительных боковых зеркал — 10 баллов, а за окраску в цвет, не предусмотренный заводом, владелец получит сразу 75 баллов. Если автомобиль наберет менее 100 баллов, ему выдадут паспорт классического транспортного средства сроком на пять лет.

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