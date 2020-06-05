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5 июн 2020

Классический Jaguar XK120 подключили к розетке

Классический Jaguar XK120 подключили к розетке
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lunaz собрала заказы на классический Jaguar XK120 – поставки начнутся до конца 2020 года

Стартап Lunaz, основанный бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, занимается электрификацией классических британских автомобилей. В портфеле компании несколько проектов – электрический Jaguar XK120 образца 1953 года, Rolls-Royce Phantom V 1961 года и Bentley Continental 1955-1965 годов. Заказы на «Ягуар» уже приняты, отгрузка электрокаров клиентам начнется в третьем квартале 2020 года.

Работа по электрификации классических моделей проводится в несколько этапов. Сначала Lunaz восстанавливает автомобиль, используя при этом только оригинальные и новые запчасти, а затем меняет установку на электрическую. Она включает один либо несколько электромоторов и литий-ионные батареи разной ёмкости, которые можно подзаряжать от розетки. Для Jaguar XK120 подготовили 375-сильную установку и батарею ёмкостью 80 киловатт-часов. На одной зарядке электрокар будет проезжать 400 километров. Разгон до 100 километров в час занимает менее пяти секунд.

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