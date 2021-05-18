Классический Mini был перевыпущен

Нет, английская марка, которая принадлежит немецкому концерну, не имеет никакого отношения к данному проекту. Перед нами творение одной небезызвестной тюнинг-конторы.

David Brown Automotive славится доработкой современных Mini, однако сделать рестомод на базе классического автомобиля – подобное компания делает впервые. Хотя свою философию по созданию заряженных машин не скроешь. Так, например, главная доработка – установка мощного двигателя. Любопытно, что это не какой-то современный агрегат, а родной мотор с несколько иными деталями.

Мотор помимо увеличенного рабочего объёма получил два карбюратора, иные валы, доработанную головку блока цилиндров и альтер­нативную выхлопную систему. В результате чего его отдача составила 127 сил, что очень неплохо, если учесть, что стандартный мотор выдавал раза в два меньше мощности!