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26 дек 2016

КНР утвердит единые правила эксплуатации «беспилотников» к 2018 году

КНР утвердит единые правила эксплуатации «беспилотников» к 2018 году
Автор фото: фликр.ком

Американское издание «Automotive News» со ссылкой на собственные источники сообщает, что власти КНР планируют завершить разработку единых стандартов для эксплуатации автомобилей с системами автономного управления.

Напомним, что 19 июля текущего года власти Китайской Народной Республики ввели полный запрет на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования страны. Тогда сообщалось, что мораторий носит временный характер и будет действовать до тех пор, пока профильные ведомства не разработают единый свод правил для проведения таких испытаний.

По словам руководителя автомобильного подразделения Министерства промышленности и информатизации КНР Ши Вейженя, в настоящее время специалисты ведомства совместно с их коллегами из полицейского управления занимаются созданием документа, в котором будут четко регламентированы все требования к автопроизводителям, которые хотят протестировать собственные «беспилотники» в КНР.

Сейчас же стало известно, что китайские власти решили пойти дальше и разработать единые стандарты не только для испытательных прототипов, но и для серийных автомобилей с системами автономного управления.

В настоящий момент уже принята и подписана 450-страничная дорожная карта, однако на внесение в нее всех необходимых пунктов относительно стандартизации технологий, связанных с системами V2V (vehicle-to-vehicle) и V2I (vehicle-to-infrastructure), потребует еще два года.

Затем, после принятия окончательной версии документа, в Китае начнется непосредственно сам процесс приведение беспилотных автомобилей и дорог общего пользования в соответствие с положениями документа. Предполагается, что окончательный результат будет достигнут к 2025 году.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, Bloomberg, Коммерсантъ

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