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25 авг 2022

Koenigsegg увеличит тираж своего самого популярного суперкара

Koenigsegg увеличит тираж своего самого популярного суперкара
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Koenigsegg Кристиан фон Кёнигзегг заявил, что фирма выпустит 20 дополнительных экземпляров новейшего гиперкара CC850 в дополнение к ранее обозначенному тиражу.

Изначально предполагалось, что марка выпустит ровно полсотни спорткаров. Более того, они все были сразу раскуплены по предзаказу. Однако, позже выяснилось, что желающих купить машину  оказалось гораздо больше. Более того, некоторые лица даже готовы были пойти на спекулятивные шаги - перекупить машину у других владельцев.

Желая сохранить порядок и эксклюзивный статус своих автомобилей, фон Кёнигзегг решил просто увеличить тираж машин. Напомним, что кoenigsegg CC850 был представлен 21 августа. Этот гиперкар должен напоминать о первой товарной модели компании с индексом CC8S и немного похож на неё внешне, но сильно отличается технически. 5,0-литровый турбированный V8 гиперкара способен развивать до 1385 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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