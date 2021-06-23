Когда электромобили обгонят обычные машины в продажах?

Исследователи при помощи искусственного интеллекта смогли разобраться в данном вопросе. Интересно, но ждать много не придется – 10-15 лет.

Консалтинговая компания Ernst & Young (EY), используя средства прогнозирования на базе искусственного интеллекта, предсказала, что совсем скоро электромобили обойдут по продажам традиционные транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. Если говорить о конкретных сроках, то нейросеть дала точную цифру – 12 лет.

Заметим, что все исследование касается не мирового рынка в целом, а лишь некоторых крупных областей, а именно Европы, США и Китая. Также был дан интересный прогноз относительно лидерства – до 2031 года его будет сохранять Европа, однако, затем пальма первенства перешла к Китаю. А в чем будет заключаться причина успеха электрокаров. Все просто – ужесточение экологических стандартов приведет к пересмотру политики производства в автомобильных компаниях.