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30 сен 2021

Когда надо менять летнюю резину на зимнюю?

Когда надо менять летнюю резину на зимнюю?

Погода начинает постепенно показывать свой скверный характер, а это значит, что совсем скоро ударят холода. Пора ли автомобилистам менять резину?

Синоптики заявляют, что можно еще подождать, но немного - в столичном регионе и непосредственно в Москве менять летние шины на зимние нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°С. – приводят РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Любопытно,  но по показаниям синоптиков снег появится лишь после 28 числа.

Напомним, что с лета нынешнего года действует штраф за использование резины не по сезону. Сотрудники автоинспекции могут выписывать штраф в размере 500 рублей за использование шипованных шин летом и летних шин – зимой, ссылаясь на статью 12.5 (часть 1) КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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