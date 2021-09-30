Когда надо менять летнюю резину на зимнюю?

Погода начинает постепенно показывать свой скверный характер, а это значит, что совсем скоро ударят холода. Пора ли автомобилистам менять резину?

Синоптики заявляют, что можно еще подождать, но немного - в столичном регионе и непосредственно в Москве менять летние шины на зимние нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°С. – приводят РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Любопытно, но по показаниям синоптиков снег появится лишь после 28 числа.

Напомним, что с лета нынешнего года действует штраф за использование резины не по сезону. Сотрудники автоинспекции могут выписывать штраф в размере 500 рублей за использование шипованных шин летом и летних шин – зимой, ссылаясь на статью 12.5 (часть 1) КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».