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21 июн 2019

Когда нет денег - нет дороги

Когда нет денег - нет дороги

«Автодор» попросил у Правительства России 45 млрд руб. на устранение «узких мест» на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)

На строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) дополнительно потребуется 45 млрд. рублей. Эти средства госкомпания «Автодор» уже запросила у Правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления компании Вячеслава Петушенко. По его словам, эти средства пойдут на устранение «узких мест» на ЦКАД.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Автодор» обнаружил 11 проблемных точек на будущей дороге, которые могут помешать грузопотоку, в том числе международным перевозкам. «Автодор» уже готовит проект ликвидации критических точек. На него предстоит потратить около 800 млн. рублей. Строительство по новому проекту начнется не раньше 2020 года.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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