Когда рынок автомобилей вернется на докризисный уровень?

Уверены, этим вопросом сейчас задаются практически все. Эксперты, к слову, уже сделали свои прогнозы и они не слишком утешительные

К примеру, глава совета директоров калининградского завода «Автотор» Валерий Горбунов сообщил информационному агентству РИА Новости, что при нынешних темпах восстановления российский автомобильный рынок сможет оправиться от кризиса не раньше 2028-2029 года.

Более того, топ-менеджер сообщил, что здесь необходимо выполнить и несколько важных условий. Государственный аппарат и бизнес должны наладить кооперацию, чтобы в нашей стране была возможность организовать полноценное производство электроники, пластика и нефтехимической продукции. На сегодняшний день локализации отдельных компонентов может быть недостаточно для восстановления всей отрасли.