Когда Россия станет страной электромобилей

Надо подождать еще тридцать лет. Такое мнение озвучил в интервью агентству «РИА Новости» специальный предста­витель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

Интересный момент, чиновник заявляет, что переход, дескать, произойдет, но он будет вынужденным. На что повлияют мировые тенденции. А они таковы – большинство автомобильных производителей уже заявили об отказе от производства машин с ДВС. Соответственно, уже озвучены производственные планы, которые подразумевают такой «исход» к 2030 году.

В то же время, в сети ходит и иная точка зрения. Она подразумевает поэтапный переход. В 2030 году будут внедрены лишь требования к производи­телям по продажам определённого количества электро­мобилей и другого транспорта на альтер­нативных источниках энергии.