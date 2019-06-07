Автомобильный портал Motorpage
7 июн 2019

Когда сами не можем

Когда сами не можем
Автор фото: фирма-производитель

Компания Apple планирует купить стартап Drive.ai, создающий беспилотные автомобили. Его специалисты войдут в отдел по разработке системы автопилота, который известен как Project Titan

«Как рассказали два осведомленных источника, Apple находится в процессе покупки известного стартапа по производству беспилотных автомобилей Drive.ai, переживающего непростые времена. Компанию из Купертино заинтересовали талантливые инженеры, которые могут ускорить разработку собственного автономного транспорта Apple», –  сообщает издание The Information. Один из собеседников издания уточнил, что речь идет о десятках инженеров Drive.ai. Сообщается, что многие из них якобы перейдут в штат Apple.

В то же время в Apple воздержались от комментариев относительно сделки. Любопытно, что реализация,  уже ранее упомянутого, проекта Titan находится под вопросом. Дело в том, что неизвестно, на каком этапе находится разработка, и в каком виде компания будет использовать беспилотные технологии вождения. В частности, ходят слухи, что Apple ограничится лишь производством программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей. Другие источники утверждают, что через несколько лет компания представит собственный автономный транспорт.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
The Information

Комментарии к новости

Последние новости

...

Двое на одного

07 июня 2019

В Госдуме предложили запретить частные камеры

07 июня 2019

Бесплатно на день

07 июня 2019
Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz показал тизер серийного GLB

07 июня 2019
Mercedes-AMG M 139

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

07 июня 2019
Zacaria SC

Гражданская машина Формулы-1

07 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Corolla - toyota corolla 2019 сдать экзамены экстерном Тест драйв
07 июня 2019

Toyota Corolla
"Сдать экзамены экстерном"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 медвежий край
Автопутешествия
05 июня 2019

Skoda Kodiaq
"Медвежий край"
KIA Soul - kia soul 2020 что больше изменилось в kia soul – имидж или ездовые качества?
Тест драйв
03 июня 2019

KIA Soul
"Что больше изменилось в KIA Soul – имидж или ездовые качества?"
Honda Pilot - honda pilot 2019 двойное амплуа
Тест драйв
31 мая 2019

Honda Pilot
"Двойное амплуа"

Написано новостей:

2 3 5 2 3