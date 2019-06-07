Когда сами не можем

Компания Apple планирует купить стартап Drive.ai, создающий беспилотные автомобили. Его специалисты войдут в отдел по разработке системы автопилота, который известен как Project Titan

«Как рассказали два осведомленных источника, Apple находится в процессе покупки известного стартапа по производству беспилотных автомобилей Drive.ai, переживающего непростые времена. Компанию из Купертино заинтересовали талантливые инженеры, которые могут ускорить разработку собственного автономного транспорта Apple», – сообщает издание The Information. Один из собеседников издания уточнил, что речь идет о десятках инженеров Drive.ai. Сообщается, что многие из них якобы перейдут в штат Apple.

В то же время в Apple воздержались от комментариев относительно сделки. Любопытно, что реализация, уже ранее упомянутого, проекта Titan находится под вопросом. Дело в том, что неизвестно, на каком этапе находится разработка, и в каком виде компания будет использовать беспилотные технологии вождения. В частности, ходят слухи, что Apple ограничится лишь производством программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей. Другие источники утверждают, что через несколько лет компания представит собственный автономный транспорт.