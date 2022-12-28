Когда в России появятся новые электрокары Evolute

Компания «Моторинвест», развивающая в России электрический бренд Evolute, запустит сразу две новинки уже через несколько месяцев.

Во-первых, к нам приедет минивэн i-Van. Его оснастят 122-сильным электрическим двигателем. Что касается запаса хода, то заявленный пробег составляет 400 километров. Вторая новинка – это кроссовер i-Jet. Он станет самой мощной моделью в ряду благодаря двухмоторной силовой установке на 646 лошадиных сил.

К слову, к концу года Evolute покажет на нашем рынке и еще один кроссовер - он известен под рабочим обозначением SUV+, больше о нём пока ничего не сообщается.