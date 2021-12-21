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21 дек 2021

Когда возобновят льготное кредитование?

Когда возобновят льготное кредитование?

Как известно, нынешний год запомнился автолюбителям не только повышением цен на машины и их дефицитом, но и отсутствием льгот по кредитам. Стоит ли снова ждать государственной поддержки?

Наш ответ- да, стоит! Уже сейчас в правительстве ведутся дискуссии на этот счет, а окончательное решение будет принято в следующем году: По льготному автокредитованию мы будем принимать решение на границе первого и второго кварталов 2022 года. Сейчас мы все средства направляем на стимулирование локализации» - приводит ТАСС слова представителей Минпромторга РФ.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что в 2022 году из бюджета на льготное автокредитование будет выделено более десяти миллиардов рублей. Программы будут работать в 2023 и 2024 годах, причем сумма дотаций будет увеличена - до 13 и 13.5 миллиардов рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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