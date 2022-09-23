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23 сен 2022

Когда заработает завод Evolute

Когда заработает завод Evolute

Нынешнее лето для отечественного автопрома оказалось очень важным – на рынок выходит новый игрок – компания Evolute, которая займется производством электрокаров.

Разбираться, сегодня, в природе продукта не будем. Там много версий – говорят и про самостоятельные разработки, и про лицензионные копии китайских машин и.т.д. Сейчас же нас интересует завод в Липецкой области и сроки его запуска.

Итак, как и предполагалось, завод по выпуску электрических Evolute будет запущен осенью, а в продаже автомобили липецкой сборки ожидаются в четвертом квартале нынешнего года. Что касается самих машин, то первым в продажу поступит i-Pro, а следом – i-Joy, который будет выступать в том же классе, что и Hyundai Creta. Кросс-купе i-Jet присоединится к ним в 2023 году.

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