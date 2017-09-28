Центр «Левад-Центр» провел исследование транспортных проблем в России. Сравнив полученные данные с данными 2003 года выяснилось, что в России заметно вырос парк личного автотранспорта.

Если в 2003 году личным или служебным автомобилем для того, чтобы добраться до работы, места учебы и по другим повседневным делам пользовались лишь 8%, то в 2017 году на личных автомобилях это предпочитают делать 29%, а на служебных 2% (в этом году категории были разделены). Количество пользующихся автобусами осталось прежним (42%), популярность метро выросла на 4% до 12%, а такси стало популярнее в 4 раза — если в 2003 им пользовались регулярно 3% опрошенных, то в этом году уже 12%.

Основной проблемой большинство опрошенных в этом году назвали плохие дороги (47%), на пробки и заторы жалуются 30%, а высокой стоимостью проезда/билетов в общественном транспорте недовольны 19% опрошенных.

Опрос проведен 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.