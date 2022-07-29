Команда Porsche врывается в «Формулу-1»

Слухи о желании немецкого автопроизводителя заняться гонками ходят достаточно давно. Правда, формат до сегодняшнего дня был неизвестен.
Сейчас же появилась официальная информация о том, что Porsche выкупит 50 процентов гоночной команды Red Bull. При этом, в структуре будет создана еще одна команда, чьи болиды будут носить официальную ливрею Porsche.
Интересный факт, в середине июля инсайдеры сообщили, что компания BMW также собирается вернутся в Формулу-1. При этом баварская марка рассматривает участие в «Королевский гонка» в качестве поставщика двигателей.