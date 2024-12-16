Команда Трампа намерена отменить правило отчетности о ДТП с участием автопилота

Команда Дональда Трампа, формирующая стратегию для нового президентского срока, предложила отменить требование о подаче отчетов о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с использованием автоматизированных систем вождения. Это правило, введенное Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) в 2021 году, встретило активное сопротивление со стороны компании Tesla и её генерального директора Илона Маска

Согласно действующему регулированию, автопроизводители обязаны предоставлять данные о всех авариях, если системы помощи водителю или автономного управления были активны за 30 секунд до столкновения. NHTSA утверждает, что эти данные необходимы для выявления проблем безопасности и проведения последующего расследования ДИП. С момента внедрения программы агентство проанализировало более 2700 инцидентов, что уже привело к десяти расследованиям и девяти отзывам автомобилей.

Tesla предоставила более 1500 отчетов о ДТП, что составляет значительную часть общей статистики NHTSA. Согласно опубликованной информации, Tesla считает, что эти данные создают искаженную картину обеспечения безопасности в автомобилях с автопилотом. Кроме этого, по мнению Маска, это играет на руку конкурентам, поскольку создается впечатление, что автомобили марки попадают в большое количество аварий.

Илон Маск, оказавший финансовую поддержку избирательной кампании Трампа, активно выступает за реформу регулирования в области автономного вождения. В октябре Маск призвал к созданию единого федерального процесса одобрения автономных автомобилей, отметив, что разрозненные законы штатов тормозят развитие технологий. После выборов Трамп назначил Маска на пост сопредседателя нового Департамента правительственной эффективности, в рамках которого Маск сможет работать над сокращением числа федеральных правил.

