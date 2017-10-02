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2 окт 2017

Компакты вновь вернули себе лидерство на российском рынке

Компакты вновь вернули себе лидерство на российском рынке

По итогам восьми месяцев кроссоверы и внедорожники уступили место компактным автомобилям В-класса в рейтинге популярности продаж новых легковых автомобилей по сегментам.

В январе-августе на нашем рынке было продано 370,6 тысяч автомобилей В-класса, то есть их доля составляет 40,8% и 370,2 тысяч кроссоверов и внедорожников (доля в объеме продаж новых автомобилей — 40,7%).

Как видно, эти два сегмента вместе удерживают львиную долю рынка продаж новых легковых автомобилей. На третьем месте находятся автомобили С-класса рыночная доля которых не превышает семи процентов.

Впрочем, как отмечают аналитики агентства «Автостат» ситуация с лидером до конца года может измениться: осенью и зимой спрос на кроссоверы и внедорожники традиционно вырастает.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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