По итогам восьми месяцев кроссоверы и внедорожники уступили место компактным автомобилям В-класса в рейтинге популярности продаж новых легковых автомобилей по сегментам.

В январе-августе на нашем рынке было продано 370,6 тысяч автомобилей В-класса, то есть их доля составляет 40,8% и 370,2 тысяч кроссоверов и внедорожников (доля в объеме продаж новых автомобилей — 40,7%).

Как видно, эти два сегмента вместе удерживают львиную долю рынка продаж новых легковых автомобилей. На третьем месте находятся автомобили С-класса рыночная доля которых не превышает семи процентов.

Впрочем, как отмечают аналитики агентства «Автостат» ситуация с лидером до конца года может измениться: осенью и зимой спрос на кроссоверы и внедорожники традиционно вырастает.