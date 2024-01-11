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11 янв 2024

Компании Sony и Honda представили свое совместное детище

Компании Sony и Honda представили свое совместное детище
Автор фото: фирма-производитель

На выставке CES 2024 японские компании Sony и Honda представили свой собственный электрический седан под названием Afeela. Пока это только прототип, но серийная версия обещана к 2026 году

На самом деле, информации об этой модели достаточно, видимо, у компаний есть серьезный план запустить совместную марку. Впервые о таком автомобиле заговорили еще на прошлогодней выставки CES 2023, даже показали, как может выглядеть данный седан. На этот раз продемонстрировали прототип, который практически полностью готов к серийному производству.

Отмечается, что по габаритам Afeela сопоставим с Honda Accord 2024. По сравнению с предыдущим прототипом, есть ряд заметных изменений. Вместо камер заднего вида теперь тут стандартные зеркала. Также светодиодные полосы и цифровая панель в передней части автомобиля стали заметно крупнее. Салон практически не изменился, только экран спереди выглядит немного крупнее.

Afeela получит два электромотора на 241 л.с. каждый. Привод, соответственно, полный. Емкость аккумулятора составляет 91 кВт*ч. Максимальный запас хода пока не раскрывается. Отмечается, что седан способен заряжаться от источника с постоянным током мощностью до 150 кВт, а максимальная мощность зарядки переменного тока составляет 11 кВт.
 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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