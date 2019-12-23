Компания Lordstown готовится выпустить свой электрмобиль

У перспективного электрического пикапа Rivian R1T появится грозный конкурент в лице Lordstown Endurance . Выпуск новинки должен начаться весной 2020 года, а пока производитель решил обнародовать характеристики своей первой модели

Главная новость - пикап получит мотор-колеса, то есть электродвигатели встроены непосредственно в колеса. Пока в массовых электромобилях это решение не применяется. Ключевые проблемы мотор-колес связаны с дороговизной, увеличением неподрессоренных масс и общей технической сложностью.

Между тем, совокупная мощность двигателей Lordstown Endurance — 600 л.с. Динамика разгона пока не раскрывается, но заявленная максимальная скорость пикапа — всего 128 км/ч. В компании не комментируют такое ограничение. Возможно, оно связано с желанием снизить расход энергии на высокой скорости. С другой стороны, в таком случае логичнее предоставить владельцу самому выбирать между экономичностью и «максималкой» в настройках электромобиля. Сообщается, что запас хода будет составлять около 320 километров.