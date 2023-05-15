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15 май 2023

Компания ARC идет по следам Takata

Компания ARC идет по следам Takata

Компанию ARC уличили в установке взрывающихся подушек безопасности. Пусть проблема не достигла таких масштабов, как в случае с Takata, но происшествия уже случаются.

Известно как минимум о нескольких несчастных случаях, когда подушки этой фирмы срабатывали некорректно и взрывались — два человека погибли, а еще шесть получили травмы. Именно такие значения приводит Американского национального управления безопасности дорожного движения.

Сама проблема заключается в том, что газ, который заполняет подушку, поступает лишь через одно технологическое отверстие в баллоне, которое может быть забито сварочным мусором, — из-за этого давление внутри баллона нарастает и высока вероятность возникновения взрыва.

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