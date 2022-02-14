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14 фев 2022

Компания Continental разработала свой дом на колесах – он очень умный.

Компания Continental разработала свой дом на колесах – он очень умный.
Автор фото: фирма-производитель

Удивительный факт – европейские СМИ сообщают, что пандемия спровоцировала бум на рынке мобильного жилья — интерес к домам на колёсах на сегодняшний день вырос более чем вдвое. На увеличение популярности таких решений влияют также рост стоимости на строительные материалы и недвижимость в целом

На фоне таких событий кто только не готов показать свой проект дома на колесах. Взять, к примеру, компанию Continental и ее проект ContiHome. Итак, перед вами, казалось бы, обычный колесный трейлер. Да, он сравнительно большой по площади – 32 квадратных метра. Да, в нем есть интересные фишки, вроде системы «умного дома», которая предоставляет дистанционное управление всеми бытовыми системами. Однако, в остальном, это обычный дом на колесах – он не может похвастать чем-то уникальным, как например дом  eStream Concept от Airstream, который оснащен собственными электромоторами и системой удаленного управления, что позволяет парковаться ему самостоятельно.

Впрочем, есть нюансы.  ContiHome – это больше не про технологии, а про экологию. Куда важнее не опции, а сама конструкция автодома. Все материалы отделки здесь получены путем вторичной переработки, причем это касается не только кожи или пластика, но и металлических деталей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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