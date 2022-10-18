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18 окт 2022

Компания Dacia не превратится в производителя электрокаров

Компания Dacia не превратится в производителя электрокаров

Компания Dacia не планирует полностью переходить на электротягу, чтобы не терять статус бюджетного бренда. 

Впрочем, отказываться от электромобилей целиком компания не планирует. Представители компании заявили, что не видят никаких технических препятствий к разработке электромобиля на базе одной из существующих моделей — например, Sandero. Сделать это можно будет с использованием уже имеющихся наработок других компаний, входящих в концерн Renault. Это существенно удешевит разработку машины, а значит, и цена ее не будет слишком высокой.

Sandero с ДВС также будет производиться. По предварительным данным электромобиль будет представлен в 2028 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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