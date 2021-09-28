Компания Isuzu привезла в Россию новую версию пикапа D-Max.

Речь идет про версию D-Max от Arctic Trucks, которая отличается от обычной версии пикапа улучшенными внедорожными возможностями.

Собственно, доработанный пикап получил: шины BFGoodrich Mud-Terrain T/A, алюминиевую защиту днища, лебедки спереди и сзади, расширители бампера и колесных арок, а также брызговики и наклейки с логотипом исландской мастерской. Также автомобилю модернизировали подвеску, в результате чего был увеличен дорожный просвет -273 миллиметра.

Силовая установка у автомобиля остается стандартной – трехлитровый дизельный агрегат с мощностью в 190 лошадиных сил. Пару мотору составляет шестиступенчатая механическая коробка либо автомат Aisin. Цены на новинку остаются неизвестными.