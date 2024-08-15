Компания Naran намерена выпустить свой гиперкар, показанный еще в 2020 году

Молодая британская марка Naran Automotive представит свой проект гиперкара Naran Hyper Coupe в конце августа на выставке роскошных автомобилей Salon Prive. Модель показали еще в 2020 году, но компания только сейчас утверждает, что готова к мелкосерийному производству

Бренд Naran был основан в 2017 году британским бизнесменом Амиром Нараном африканского происхождения. Naran Hyper Coupe должен стать дебютным автомобилем марки, который выпустят в количестве 39 экземпляров. Предполагается, что стоимость суперкара будет начинаться от 2 000 000 евро, но пока просят предоплату в 300 000 фунтов.

Технически Naran Hyper Coupe - это BMW M8, но об этом официально не принято говорить. Гиперкар оснащен 5,0-литровым битурбированным V8, его мощность составляет примерно 1000 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый “автомат” ZF. Привод - полный. Заявленный еще 2020 году разгон до “сотни” - 2,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 370 км/ч.

За дизайн кузова суперкара отвечал Джовин Вонг, известный благодаря созданию образов De Tomaso P72 и Apollo Intensa Emozione. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, который создает прижимную силу в 1377 кг. Компания пообещала, что Naran Hyper Coupe принесет такие же впечатления от управляемости на треке, как и гоночные автомобили серии GT3.

