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9 сен 2022

Компания Porsche не договорилась с Red Bull по гонкам

Компания Porsche не договорилась с Red Bull по гонкам

Это сотрудничество могло бы стать одним из самых громких в современной автомобильной истории,  к сожалению, планам не суждено сбыться.

Да, переговоры  с Red Bull немецкий бренд вел на предмет своего участия в гонках "Формулы-1". Предполагалось, изначально, что Porsche получит 50-процентную долю в команде и, возможно, возьмёт на себя разработку силовых установок. К сожалению, договориться не удалось -  СМИ сообщают, что оба контрагента не нашли консенсуса в плане управления активами гоночной команды.

В то же время Porsche в целом не отрицает своего участия в гонках. В 2026 году будет меняться технический регламент, и немецкая марка, скорее всего, выйдет в качестве самостоятельного игрока.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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