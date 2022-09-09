Компания Porsche не договорилась с Red Bull по гонкам

Это сотрудничество могло бы стать одним из самых громких в современной автомобильной истории, к сожалению, планам не суждено сбыться.

Да, переговоры с Red Bull немецкий бренд вел на предмет своего участия в гонках "Формулы-1". Предполагалось, изначально, что Porsche получит 50-процентную долю в команде и, возможно, возьмёт на себя разработку силовых установок. К сожалению, договориться не удалось - СМИ сообщают, что оба контрагента не нашли консенсуса в плане управления активами гоночной команды.

В то же время Porsche в целом не отрицает своего участия в гонках. В 2026 году будет меняться технический регламент, и немецкая марка, скорее всего, выйдет в качестве самостоятельного игрока.