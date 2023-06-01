Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2023

Компания Porsche обновила логотип

Компания Porsche обновила логотип

На первый взгляд, здесь не изменилось ровным счетом ничего - те же цвета и рисунки. Спрашивается, на что дизайнеры потратили три года работы?

Все кроется в деталях. Так, например, на большей части щита теперь используется матовый металл вместо фактурной поверхности, красные элементы обзавелись сотовой структурой, а элемент с гарцующей лошадью получил надпись Stuttgart.

Любопытный факт, это обновление уже шестое по счету, кроме того оно создано в рамках 75-летия компании. К слову, Porsche до сих пор выпускает и предыдущие версии логотипов для  владельцев классических машин. Вместе с модернизацией главного логотипа будет доработан и общий дизайн бренда Porsche.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Польша закрыла границы для российских грузовиков

01 июня 2023

Toyota готова потратить состояние на электромобили

01 июня 2023
Changan Eado Plus

В России стартовали продажи Changan Eado Plus

01 июня 2023

Российский автопром не верит в европейских партнеров

01 июня 2023

Mitsubishi Fuso и Hino создают конгломерат

01 июня 2023

ABS снова станет обязательной

01 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Monjaro - geely monjaro (2022) «флагмана должно быть много» Тест драйв
01 июня 2023

Geely Monjaro
"«Флагмана должно быть много»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный
Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 1 3