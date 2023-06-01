Компания Porsche обновила логотип

На первый взгляд, здесь не изменилось ровным счетом ничего - те же цвета и рисунки. Спрашивается, на что дизайнеры потратили три года работы?

Все кроется в деталях. Так, например, на большей части щита теперь используется матовый металл вместо фактурной поверхности, красные элементы обзавелись сотовой структурой, а элемент с гарцующей лошадью получил надпись Stuttgart.

Любопытный факт, это обновление уже шестое по счету, кроме того оно создано в рамках 75-летия компании. К слову, Porsche до сих пор выпускает и предыдущие версии логотипов для владельцев классических машин. Вместе с модернизацией главного логотипа будет доработан и общий дизайн бренда Porsche.