Компания SCG выпустит 650-сильный суперкар для дорог общего пользования

Сверхлегкий суперкар SCG 004С получит 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 с отдачей 650 лошадиных сил. Основным соперником новинки называется Lamborghini Huracan

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому предпринимателю Джеймсу Гликенхаусу, вывела на тесты дорожную версию суперкара 004С. Шпионские снимки новинки выложило издание MotorAuthority. Основным соперником новинки называется Lamborghini Huracan.

Производство автомобиля наладят на предприятии в городе Данбери (штат Коннектикут). Ожидается, что в год на этом заводе будут выпускать по 100 суперкаров. Первые поставки автомобилей клиентам начнутся в конце 2021 или в начале 2022 года. Технические характеристики новинки держатся в секрете. MotorAuthority предполагает, что машину оснастят 6,2-литровым бензиновым двигателем V8. Сейчас такой же агрегат устанавливается на модель C7 Chevrolet Corvette Z06. Мощность двигателя составит 650 лошадиных сил.