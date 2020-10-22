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22 окт 2020

Компания SCG выпустит багги для тяжелого бездорожья

Компания SCG выпустит багги для тяжелого бездорожья
Автор фото: фирма-производитель

Среднемоторный багги, который получит название SCG 008, позаимствует ряд технических решений у суперкара 004 и внедорожника Boot

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому предпринимателю Джеймсу Гликенхаусу ведет разработку необычного автомобиля, который будет представлять собой гибрид багги и суперкара. Первые изображения новинки в своем Facebook опубликовал сам Джеймс Гликенхаус.

Автомобиль получит название SCG 008. На изображениях машина представлена с поднятой и с полностью опущенной подвеской. Как сообщает Motor1, среднемоторный багги позаимствует ряд технических решений у суперкара 004 и внедорожника Boot. В комментариях к своему сообщению Гликенхаус опроверг информацию, что машина получит электрическую силовую установку. Ранее издание Motortrend сообщало, что автомобиль может получить 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель General Motors и коробку передач к Sadev. Ожидается, что продаваться SCG 008 будет в виде набора для самостоятельной сборки. Точная дата дебюта необычного багги пока держится в секрете.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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