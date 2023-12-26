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26 дек 2023

Компания Skywell представила концепт Skyworth Skyhome

Компания Skywell представила концепт Skyworth Skyhome
Автор фото: фирма-производитель

На международном дизайнерском соревновании в Гонконге компания Skywell представила концептуальный электрический седан Skyworth Skyhome. Он же и получил одну из трех золотых медалей на конкурсе

Skyhome сконструирован на новой архитектуре CE с поддержкой зарядки 800 В. Он приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 625 л.с. (460 кВт). Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,5 с. Также компания утверждает, что серийная версия может получить и один электромотор. К слову, отмечается, что автомобиль  на 90% готов к началу производства. Емкость аккумулятора не раскрывается, но известно, что зарядить автомобиль на запас хода в 490 км можно всего за 10 минут. Помимо этого, Skyhome будет поддерживать функцию автопилота третьего уровня.

Данная модель положит начало новому дизайнерскому стилю бренда. Седан отличается динамичной формой кузова, стильной светодиодной оптикой и спортивными бамперами. У автомобиля отсутствует средняя стойка, а двери распахиваются под прямым углом. Салон выглядит достаточно футуристично. На передней панели устанавливается единый широкий экран мультимедийной системы и “приборки”. Его диагональ достигает 1400 мм. Вместо центрального тоннеля есть только небольшая платформа, где располагаются две платформы для беспроводной зарядки смартфонов. Для задних пассажиров предусмотрен огромный экран и сиденья с функцией массажа ног и возможностью откидываться в горизонтальное положение. За работу системы отвечает чипсет Qualcomm 8295 под управлением Skyworth Xiaowei GPT. Оснащение также будет включать аудиосистему с 21 динамиком.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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