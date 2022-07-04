Концерн BYD стал лидером по продажам электрокаров в мире

Китайская компания BYD за первые шесть месяцев нынешнего года продала более 641 тыс. электромобилей, опередив по этому показателю Tesla.

Как сообщают РИА «Новости», главный конкурент китайцев – Tesla, смогла продать лишь немногим более полумиллиона машин. В самом BYD объявили, что с марта компания прекратила производство автомобилей с бензиновыми двигателями. В сообщении концерна подчеркивается, что в будущем их автомобильный бизнес будет сосредоточен на электромобилях, функционирующих исключительно на электроэнергии, и подзаряжаемых от сети гибридных электромобилях. Впрочем, поддержку уже проданных машин с ДВС китайский концерн буде обеспечивать в полном объеме.

Интересный факт – BYD может оказаться той компанией, чьи автомобиль будут собираться на московском заводе АЗЛК. Во всяком случае, власти называли данную компанию одним из заинтересованных игроков.