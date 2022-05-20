Концерн Daimler первым в мире выпустит электрический тягач

У компании Tesla сравнительно непросто обстоят дела с созданием новинок. Взять, к примеру, пикап Cybertruck – Илон Маск анонсировал машину еще три года назад, но из статуса концепта машина до сих пор не вышла. Та же ситуация обстоит и с тягачом Semi. В то же время немецкий концерн Daimler уже готов показать свой серийный грузовик.

Да, буквально на днях концерн Daimler Trucks заявил о скором завершении испытаний и запуске производства своего тягача Freightliner eCascadia. Что касается продаж, то по плану они должны запуститься уже в сентябре.

Что касается технических характеристик, то серийный eCascadia будет предлагаться в одномоторном варианте с двигателем на 320 л.с. либо с двумя моторами, развивающими 470 л.с. Ёмкость аккумуляторов — 194, 291 либо 438 кВт⋅ч.