Правление концерна Daimler AG решило разделить компанию на три независимых компании. Сейчас самостоятельно работает Daimler Financial Services, в ближайшем будущем к ней могут присоединиться Mercedes-Benz Cars&Vans и Mercedes-Benz Trucks&Buses.

По словам главы правления концерна Дитера Цитше разделение концерна на самостоятельные независимые компании позволит им более гибко реагировать на рыночные изменения и повысить капитализацию всего Daimler AG. Кроме того, ведя самостоятельную деятельность компаниям станет проще привлекать дополнительные инвестиции для развития своего бизнеса.

В заявлении правления концерна особо подчеркивается, что решение никак не повлияет на деятельность: Daimler AG не планирует сокращать рабочих или начинать какие-либо новые программы по сокращению издержек.

Решение правления должно быть одобрено Наблюдательным советом Daimler AG. Однако нет никаких сомнений, что решение будет положительным. Отдельным весомым аргументом, которое должно устроить профсоюзы станет намерение концерна вложить 3 млрд евро в пенсионный фонд.