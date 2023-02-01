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1 фев 2023

Концерн Geely зарегистрировал в России новую марку

Концерн Geely зарегистрировал в России новую марку

Китайская компания Geely Automobile зарегистрировала в России торговое наименование Geely Starray, сообщает Роспатент.

Почему мы пристально следим за этим событием. Все просто - наименование оформлено в автомобильной области, то есть торговая марка предназначается для некой, пока не представленной, новинки.

Впрочем, инсайдеры говорят, что это имя предназначено для 4,7-метрового переднеприводного седана Geely Preface, который в Китае выпускают с 2020 года. Модель опирается на разработанную совместно с шведским концерном Volvo Cars платформу CMA.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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