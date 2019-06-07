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7 июн 2019

Концерн GM работает над собственным электрическим пикапом

Концерн GM работает над собственным электрическим пикапом

Такое заявление сделал президент американского концерна GM. Пока что нет официальных данных о том, о какой именно модели идет речь. Согласно слухам, полностью электрическая версия может появиться у нынешнего полноразмерного Silverado

Американский концерн General Motors несколько раз объявлял о том, что в настоящее время их инженеры собираются разработать свой собственный электрический пикап. Вице-президент бренда GMC (входит в состав GM) Дункан Олдред первым прокомментировал это еще в январе нынешнего года. Тогда он сказал, что электрический пикап - это то, что очень нужно компании.  Позже эта «волна» была подхвачена  президентом концерна Марком Ройсом, который недавно сказал, что у автопроизводителя будет не только электрический пикап. Причем последний уже находится в разработке.

«У нас будет полная электрическая линейка, в том числе пикап, который находится в разработке», - сказал господин Ройс в своем обращении. По словам Ройса, глобальная платформа EV третьего поколения GM будет поддерживать почти 10 различных стилей кузова. Однако он не сказал конкретно, будет ли пикап (по всей видимости Chevrolet Silverado) создан на той же платформе или нет. Вместо этого он отметил, что целевая архитектура EV снизит общую стоимость модели. Ройс добавил, что платформа поддерживает передний, задний и полный привод.

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При написании новости использовалась информация:
Wardsauto

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