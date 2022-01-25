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25 янв 2022

Концерн Stellantis готовит множество новинок для России

Концерн Stellantis готовит множество новинок для России
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство концерна Stellantis поделилось планами на 2022 год: на рынок должны выйти сразу шесть новых моделей трёх брендов — Citroen, Opel и Jeep

Jeep привезет к нам специальное исполнение внедорожника Wrangler, совершенно новый Grand Cherokee  и обновленный Compass, который получит новый двигатель 2.4 на 175 лошадиных сил в сочетании с 9-ступенчатым "автоматом". Старт продаж намечен на май.

Citroen решил поставлять в Россию новейший C4, показанный в Европе еще летом прошлого года. Второй новинкой Citroen для России станет рестайлинговая версия кроссовера C5 Aircross, которая отличается серьёзно переработанной внешностью и новыми мультимедийными технологиями. 

Opel готовит три премьеры. Первые две – это премиальная версия минвэна Zafira и обновленный кроссовер Grandland. Кроме того, готовится выход на наш рынок нового поколения хэтчбэков Astra.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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