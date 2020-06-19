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19 июн 2020

Концерн Volkswagen решил стать полноценным владельцем Audi

Концерн Volkswagen решил стать полноценным владельцем Audi

Концерн Volkswagen решил полностью поглотить компанию Audi. В настоящий момент производитель из Вольфсбурга имеет контрольный пакет, состоящий из 99,64 процента акций. Тем не менее, для полного контроля над Ауди требуется выкупить оставшиеся акции миноритарных владельцев

Рыночная стоимость одной акции Audi составляет 1050 евро, однако представители VAG решили увеличить предложение и выкупить оставшиеся 0,36 процента акций по цене 1551 евро за штуку. В результате стоимость оставшейся доли, принадлежащей миноритарным владельцам Audi, составила 237 000 000 евро (примерно 18,5 миллиардов рублей по текущему курсу). Ожидается, что официально о приобретении должны объявить до конца лета на ежегодном собрании акционеров. Пока представители Volkswagen не комментируют сделку.

Любопытно, что буквально на днях Tesla официально признали самой дорогой автокомпанией в мире. Ее капитализация достигла 190 миллиардов долларов (примерно 1,32 триллиона рублей), а стоимость одной акции составила 1025 долларов (примерно 70 000 рублей по текущему курсу). 

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