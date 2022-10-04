Концерну Toyota предложили организовать производство в Казахстане

На фоне недавней новости о том, что японский концерн собирается закрыть свой завод в России, страны СНГ оперативно предложили Toyota свои территории. В частности, о сотрудничестве сейчас пытается договориться Казахстан.

«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры. Получится или нет, я не знаю. Но если Toyota откроется, то это будет один из самых больших успехов страны», — приводит ТАСС слова министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева.

Любопытно, но потенциальные машины казахской сборки могут с успехом появиться и у нас, так как и Россия, и Казахстан входят в единый таможенный союз.