Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2022

Концерну Toyota предложили организовать производство в Казахстане

Концерну Toyota предложили организовать производство в Казахстане
На фоне недавней новости о том, что японский концерн собирается закрыть свой завод в России, страны СНГ оперативно предложили Toyota свои территории. В частности, о сотрудничестве сейчас пытается договориться Казахстан.
«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры. Получится или нет, я не знаю. Но если Toyota откроется, то это будет один из самых больших успехов страны», — приводит ТАСС слова министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева. 
 
Любопытно, но потенциальные машины  казахской сборки могут с успехом появиться и у нас, так как  и Россия, и Казахстан входят в единый таможенный союз.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi R8 GT RWD

Представлена очень мощная Audi R8

04 октября 2022

Проезд по платным трассам резко подорожает

04 октября 2022

«Москвич» приступил к формированию дилерской сети

04 октября 2022
Toyota Crown 2013 водительское место

Новая Toyota Crown получит приставку Signia к названию

03 октября 2022

Взгляните на уникальный Honda S2000

03 октября 2022

Власти Нью-Йорка решили запретить автомобили с ДВС

03 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер
Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 5 6 1