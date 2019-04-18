Конкурент Tesla построил электрическое багги

Производитель электрических тягачей Nikola Motors решил сменить вектор своей продукции и представил внедорожное багги NZT. Новинка оборудована четырьмя электромоторами, способна разгоняться до «сотни» за четыре секунды и проезжать без подзарядки 240 километров

Говорить о дизайне в случае багги совершенно незачем, зато стоит отметить, что он прекрасно справляется с покорением бездорожья и в этом ему помогает клиренс в 305 миллиметров, внедорожные 35-дюймовые покрышки, полностью плоское днище и амортизаторы Fox 3.0 с ходом почти в полметра. К слову, покорять бездорожье вы будете с комфортом. В оснащение машины входят цифровая приборка на семь дюймов, мультимедийка с 13-дюймовым вертикальным дисплеем и аудиосистема.

Багги оснащено четырьмя отдельными электромоторами, по одному на каждое колесо, суммарная мощность которых составляет 598 лошадиных сил и 1051 Нм крутящего момента. Питаются электромоторы от блока батарей емкостью 125 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке — чуть больше 240 километров. Наполнить аккумуляторы от бытовой розетки можно за 15 часов, а от скоростного терминала постоянного тока — за два часа.