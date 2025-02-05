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5 фев 2025

Конституционный суд подтвердил законность конфискации автомобилей у пьяных водителей

Конституционный суд подтвердил законность конфискации автомобилей у пьяных водителей

Конституционный суд России признал законной норму, обязывающую изымать автомобили у водителей, которые повторно были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения. Изъятые автомобили могут быть направлены для “участия” в СВО

С момента введения этой нормы в 2022 году количество конфискованных машин значительно возросло. Если во втором полугодии 2022 года в государственную собственность передали 614 автомобилей, то за первое полугодие 2024 года их число достигло 5800. Конфискация применяется не только за повторное вождение в нетрезвом виде, но и за ряд других серьезных нарушений, таких как езда без прав и систематический выезд на встречную полосу. В случае ДТП с пострадавшими автомобиль нарушителя не изымается.

Изъятые машины передают на нужды Министерства обороны, МЧС и движения «Народный фронт». В ряде регионов уже разработаны механизмы прямой передачи конфискованных автомобилей для использования в зоне СВО.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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