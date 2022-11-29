Конституционный суд РФ разобрался с лекарствами и ГИБДД

Конституционный суд опубликовал постановление о проверке статьи 12.8 КоАП, предусматривающей наказание за управление в состоянии опьянения. А что в этом особенного?

Прежде чем ответить на вопрос, надо обратиться к одному судебному процессу, который происходил в Салехарде. Там рассматривалось дело одного водителя, у которого медицинские эксперты выявили в организме габапентин. Это препарат для лечения эпилепсии. Суд в итоге постановил лишить водителя прав и выплатить штраф.

Загвоздка заключается в том, что вышеуказанный препарат не относится к числу запрещенных! В результате была подана апелляция. Адвокаты указали на то, что статья 12.8 КоАП, разрешает применять наказание в отношении лиц, которые употребляют алкоголь, наркотики и психотропные вещества. В отношении лекарств, которые не запрещены, санкции не должны применяться. Конституционный суд дал распоряжение Госдуме заполнить этот пробел в законодательстве.