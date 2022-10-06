Контрафактные запчасти заполонили Россию

В России на фоне санкций и параллельного импорта резко выросло количество поддельных автозапчастей.

Как сообщают эксперты, сейчас доля контрафакта составляет 28 процентов от общего объема запчастей. При этом еще в прошлом году этот показатель был вдвое меньше - 14 процентов. Прогноз на следующий год неутешительный: по всей вероятности, число фальсификатов продолжит расти.

К расцвету контрафакта привел уход зарубежных брендов. Запчасти, импортируемые в Россию, обычно проверялись самим правообладателем, но теперь связи с большинством из них нет. Детали и расходники ввозятся в страну «серым» путем, без согласия изготовителей оригинального товара, что развязывает руки мошенникам и производителям фальсификатов.