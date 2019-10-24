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24 окт 2019

Контроль за техосмотром вернут ГИБДД

Контроль за техосмотром вернут ГИБДД

Минэкономики предлагает передать МВД полномочия в области техосмотра. Это может привести к тому, что ГИБДД вернет себе почти весь контроль за ТО, который был у ведомства до 2011 года

Как сообщает коммерсант, соответствующая инициатива уже направлена в правительство. Примечательно, что в самом МВД выступают против инициативы Минэкономики. «Передача этих полномочий МВД может означать на практике, что фактически весь контроль за ТО, операторами и их аккредитацией может перейти к полиции и ГИБДД. Но на это нет необходимых ресурсов», — заявил источник «Коммерсанта».

«Решений на этот счет никаких не принято, но речь идет фактически о возвращении к схеме, существовавшей до 2011 года, когда весь техосмотр контролировался полицией. Тогда в технадзоре ГИБДД работало более пяти тысяч человек, а сейчас почти вдвое меньше», — рассказал источник.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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