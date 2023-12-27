Корея расширяет запрет на экспорт автомобилей в Россию

Корейский Минторг объявил о расширении ограничений на экспорт автомобилей и запчастей в Россию. Запрет насчитывает 1159 позиций и теперь еще касается автомобилей с моторами объемом более 2,0 литров. Новые правила вступят в силу 1 января 2024 года

Полный список запрета учитывает не только автомобили стоимостью до 50 000 долларов, но и комплектующие. Если говорить по моделям, то теперь в России не смогут поставлять такие автомобили, как Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Kia Mohave и Kia Carnival. Также, исходя из ценового диапазона, ограничению подлежат машины марки Genesis. Соответственно, новые правила касаются и иномарок, которые экспортируются в Россию через Корею.

Однако исключения действуют для дочерних предприятий корейских компании, которые заключили торговые сделки до внесения новых ограничений. Ожидается, что это не сильно повлияет на поток автомобилей с Корейского полуострова. До сих пор российские дилеры используют посредников в Киргизии и Казахстане для последующей отправки автомобилей в Россию. А в настоящий момент против данных стран никакие ограничения не действуют.