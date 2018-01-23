На российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей автомобилей новый «перекос». Популярность корейских автомобилей привела к тому, что по итогам 2017 года они заняли долю в 25%.

Речь о Hyundai, Kia и суббренде Genesis, так как третий корейский бренд (SsangYong) представлен в России чисто номинально. Таким образом корейский автоконцерн обошел по популярности даже отечественные бренды (Lada, УАЗ и ГАЗ), доля которых в прошлом году составила 21,6%.

На третьем месте в предпочтениях россиян находятся японские автомобили (19,1%), на четвертом – немецкие (12,1%), а замыкают ТОП-5 «французы» с долей 9,6%, сообщает агентство «Автостат». В десятку популярных у российских покупателей новых автомобилей также входят: американские (5,1%), чешские (4,3%), китайские (1,7%), узбекские (1%) и английские (0,6%) бренды.

Напомним, что в прошлом году на российском рынке было продано 1 596 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше чем в прошлом году. Первое место в общем рейтинге продаж сохранила Lada (311 588 автомобилей), за ней следует Kia (181 947 автомобилей), замыкает тройку Hyundai (157 858 автомобилей).