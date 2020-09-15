Корейские дизайнеры нарисовали Citroen DS будущего

До сих пор DS выглядит футуристично, хотя с начала его выпуска прошло 65 лет, а с момента завершения — 45. «Столь важный для наследия Citroen автомобиль не должен оставаться в истории, его следует возродить», — решил корейский автомобильный дизайнер Санг Вон Ли (Sang Won Lee)

Кореец разработал дизайн нового автомобиля с экстерьером, недвусмысленно отсылающим к оригинальному DS. Вон Ли на современный лад переосмыслил такие характерные черты DS, как профиль с ниспадающей задней частью и нарочито выраженным капотом, перед без решетки радиатора, визуально цельную линию остекления, закрытые арки задних колес и т. д. По замыслу автора, все это реализовано на современном технологическом уровне, поэтому светотехника у машины на LED-элементах, а приводить ее в движение должна чисто электрическая силовая установка.

Проект выполнен по собственной инициативе дизайнера, он существует в виде высоко детализированной трехмерной компьютерной модели. Концерн PSA Peugeot-Citroen отношения к нему не имеет. Однажды эту работу могут воплотить в реальность, если она привлечет инвесторов.