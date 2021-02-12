Коронавирус уничтожает еще один известный автосалон

Автомобильную выставку в Лос-Анджелесе перенесли на ноябрь 2021 года из-за пандемии. Это уже второй перенос мероприятия

Изначально автосалон должен был пройти еще в ноябре прошлого года, но пандемия внесла в планы свои корректировки. Сначала мероприятие перенесли на май этого года, а затем, как стало известно сегодня, но ноябрь. Организаторы заявляют, что несмотря на вакцинацию населения, эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Этот параметр пока негативно влияет на возможность проведения такого массового мероприятия.

Прошлый год прошелся катком по сфере проведения автосалонов. Многие из них стали демонстрировать свои премьеры онлайн, некоторые закрылись вовсе. Даже знаменитая выставка во Франкфурте пройдет уже в другом формате, переехав в Мюнхен. Сменил концепцию и автосалон в Детройте, который проведет свое мероприятие в виде нескольких развлекательных программ на открытом воздухе. Организаторы считают, что такой подход не только снизит распространение коронавируса, но и привлечет больше зрителей и участников, так как на стандартные выставки уже падает спрос.